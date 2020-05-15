Наша цель - привлечь РФ к международной юридической ответственности за все нарушения международного права, совершенные ею в ходе агрессии против Украины - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе виртуальной встречи с юридическими советниками Украины заявил, что защита прав и интересов Украины и ее граждан является главной целью работы МИД Украины, а установление справедливости и привлечения виновных к ответственности - приоритетом.

"В министерстве сменился министр и в значительной степени - юридическая команда, но наша цель остается неизменной - привлечь Россию к международной юридической ответственности за все нарушения международного права, совершенные ею в ходе агрессии против Украины. Мы будем тесно работать с юридическими советниками, и наша общая победа будет также победой международного права в целом", - цитирует пресс-служба МИД Украины слова Кулебы в ходе разговора с профессорами Гарольдом Коу, Жан-Марком Тювенином, Альфредом Соунсом, партнерами юридической компании "Covington and Burling" Марне Чик и Джонатаном Гимблетом.

Отмечается, что юридические советники и команда министерства подробно обсудили состояние всех споров между Украиной и Российской Федерацией и определили стратегию и тактику дальнейшей работы.

Особое внимание участники уделили делу о задержании в ноябре 2018 украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей и меморандума, который Украина должна подать на рассмотрение Арбитражного трибунала уже к концу следующей недели.

"Борьба Украины на юридическом фронте продолжается, а дела, которые ведет МИД Украины, переходят в решающую стадию. Юридические советники Украины и команда Министерства иностранных дел приложат все усилия для их успешного завершения и реализации других элементов стратегии юридической защиты", - заверили в МИД.