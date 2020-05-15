Политика

16:04 15.05.2020

Развитие ситуации с безопасностью на востоке Украины вызывает обеспокоенность и абсолютно недопустимо – спецпредставитель ОБСЕ Грау

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Развитие ситуации с безопасностью на востоке Украины вызывает обеспокоенность и абсолютно недопустимо – спецпредставитель ОБСЕ Грау

Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе Хайди Грау отмечает, что нынешнее развитие ситуации с безопасностью в зоне конфликта на Донбассе вызывает обеспокоенность.

"За последние три недели со времени нашей предыдущей встречи наблюдался всплеск нарушений прекращения огня. Число жертв среди гражданского населения, включая детей, также резко возросло, равно как и масштабы разрушения гражданской инфраструктуры и имущества", - говорится в ее заявлении для прессы после заседания ТКГ 14 мая.

Грау подчеркнула, что такое развитие событий абсолютно недопустимо. "Я настоятельно призываю подписантов Минских соглашений после решений саммита "Нормандской четверки" в Париже приложить все усилия для того, чтобы договориться и подтвердить всеобъемлющее и устойчивое прекращение огня", - сказала она.

Грау указала, что также недопустимо каким-либо образом ограничивать доступ СММ ОБСЕ, которая, в соответствии с ее мандатом, охватывает всю территорию Украины, в том числе с целью мониторинга и проверки соблюдения прекращения огня.

В ходе обсуждения в рабочей подгруппе по безопасности координатор призвала стороны проявить максимальную сдержанность, чтобы стабилизировать ситуацию в зоне конфликта.

Кроме того, подгруппа обсудила вопросы, касающиеся определения дополнительных участков разведения сил и техники, а также разработки и реализации обновленного плана разминирования.

Политическая подгруппа рассмотрела аспекты, связанные с "особым статусом некоторых районов Донецкой и Луганской областей Украины, и реализацией "формулы Штайнмайера", как предусмотрено Минскими соглашениями".

Рабочая подгруппа по гуманитарным вопросам обсудила вопросы подготовки следующего взаимного освобождения удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, а также вопросы одновременного открытия дополнительных контрольно-пропускных пунктов (КПВВ) на линии соприкосновения.

Экономическая рабочая подгруппа рассмотрела насущные вопросы водоснабжения через линию соприкосновения.

Теги: #грау #обсе #ордло
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