Политика

15:13 15.05.2020

Замглавы МВД Геращенко: Министр здравоохранения и главсанврач должны взять на себя ответственность за запуск общественного транспорта

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Замглавы МВД Геращенко: Министр здравоохранения и главсанврач должны взять на себя ответственность за запуск общественного транспорта

Запуск общественного транспорта в Украине в рамках ослабления ограничительных мер по противодействию распространения коронавирусной болезни Covid-19, является ответственностью министра здравоохранения и главного санитарного врача, заявляет заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Главнокомандующим" в вопросах борьбы с эпидемией является не МВД, а Минздрав. Именно министр здравоохранения и главный санврач несут ответственность перед народом Украины за правильные управленческие решения в деле борьбы с эпидемией. Поэтому они должны взять на себя ответственность и сказать, можно ли запустить общественный транспорт, в каком объеме", - сказал Геращенко в интервью изданию "Сегодня", опубликованном в пятницу.

"К примеру, можно запускать его (общественный транспорт – ИФ) не в полном объеме, а говорить о том, чтобы он ходил чаще, но пассажиры должны быть только в масках, и только на сидячих местах. У нас ведь общественный транспорт ходил, но с определенными ограничениями, по пропускам для работников критической инфраструктуры и т.д. То есть можно это делать постепенно", - добавил замминистра.

Он отметил, что если бы в Украине не была прекращена работа метрополитена, количество погибших могло бы быть на порядок больше. "Если бы мы не закрыли метро, то, боюсь, количество погибших измерялось бы не сотнями, а тысячами. Потому что общественный транспорт, рестораны, бары и кафе – это те места, где люди очень часто контактируют между собой", - отметил Геращенко.

Замминистра подтвердил, что показатели заболеваемости и смертности от Covid-19 в Украине ниже в том числе благодаря закрытию общественного транспорта. "Безусловно. Это прямая зависимость. На самом деле, что такое борьба с эпидемией методом карантина? Это ограничение количественного контакта граждан между собой. То есть если в день в Киеве контактировало между собой 3 млн человек 5 млн раз, то после закрытия общественного транспорта и кафе количество контактов сократилось в 10 раз. Соответственно, возможность вируса передаться воздушно-капельным путем сошла на нет", - сказал он.

Комментируя тот факт, что в Киеве множество людей ездят в троллейбусах и автобусах без спецпропусков, Геращенко рассказал, что всего было составлено более 10 тыс. административных протоколов о нарушениях карантинных мер, отметив, что в Испании и Франции "количество правонарушений измерялось сотнями тысяч". "И если сравнить, опять-таки, результаты борьбы с эпидемией там и здесь по количеству жертв и заболевших, то Украина вышла с хорошими показателями… Большинство предпринимателей и граждан в Украине соблюдали карантин. Абсолютное большинство", - сказал замминистра.

При этом он подчеркнул, что "угроза вируса никуда не делась", но "мы, очевидно, не можем дальше закрывать экономику". "Будет и вторая, и третья волна вируса. Просто со временем человечество обязательно изобретет вакцину и лекарства, которые позволят легче переносить эту инфекцию", - резюмировал Геращенко.

Теги: #транспорт #коронавирус #геращенко #мвд
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