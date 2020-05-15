Политика

14:54 15.05.2020

Украине нужно сотрудничать с МВФ, пока она не будет в состоянии обойтись без его помощи – Саакашвили

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Украине нужно сотрудничать с МВФ, пока она не будет в состоянии обойтись без его помощи – Саакашвили

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили отмечает, что Украине нужно сотрудничать с МВФ до тех пор, пока страна не будет в состоянии обойтись без его финансовой и реформаторской помощи.

"Некоторые люди не совсем поняли, какова моя позиция в отношении МВФ. Я много раз говорил, что сейчас у Украины нет альтернативы хорошему сотрудничеству, так как особенно во времена кризиса Украине нужны деньги, и более того, МВФ сыграл важную роль в продвижении некоторых столь необходимых реформ", - написал он в пятницу на своей странице в Facebook.

Саакашвили подчеркнул, что на данном этапе он выступает за усиление связей, которые способствуют реализации программы реформ в Украине.

"Стратегически, как это сделала Грузия во время моего президентства, мы должны дойти ситуации, когда помощь МВФ больше не требуется, поскольку у нас будут здоровые финансы и наша собственная программа радикальных реформ", - отметил он.

Саакашвили считает, что любые попытки выйти из программы МВФ сейчас будут соответствовать только целям врагов Украины.

Теги: #саакашвили #мвф
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