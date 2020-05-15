Политика

14:21 15.05.2020

Россия не должна избежать ответственности за агрессию и преступления на Донбассе – замминистра реинтеграции

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Россия не должна избежать ответственности за агрессию и преступления на Донбассе – замминистра реинтеграции

Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко подчеркивает, что нельзя позволит Российской Федерации избежать ответственности за агрессию и совершенные преступления на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба министерства, в пятницу он обсудил с главой Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильдой Богнер ситуацию на востоке Украины, сложившуюся из-за вооруженной агрессии РФ, нарушения прав человека на временно оккупированных Россией территориях Донбасса и Крыма.

"Важно консолидировать усилия международного сообщества, в том числе гуманитарных организаций, чтобы не дать стране-агрессору возможности прикрываться своими прокси на территории украинского Донбасса и не позволить Российской Федерации избежать ответственности за совершенные преступления. Только признание ответственности России может способствовать улучшению ситуации, а, следовательно, уменьшению случаев нарушения прав человека", - отметил Яременко.

Замминистра вновь подчеркнул позицию украинского правительства и международного сообщества, которые осуждают вооруженную агрессию РФ против Украины, а также предостерег от любой формы признания роли РФ, кроме как стороны международного военного конфликта.

Богнер отметила первоочередность обеспечения защиты граждан во время вооруженного конфликта и уменьшения потерь среди гражданских лиц.

Участники встречи уделили особое внимание необходимости сдерживания на временно оккупированных РФ территориях Украины пандемии коронавируса, а также ответственности России за распространение там COVID.

Кроме того, Яременко и Богнер уделили внимание ситуации, сложившейся из-за ограничения допуска мониторинговых и гуманитарных миссий к временно оккупированным территориям со стороны российских оккупационных администраций.

"Было отмечено, что блокирование допуска мониторинговых и гуманитарных миссий под предлогом карантина и использование Российской Федерацией пандемии для легитимации подобных действий является абсолютно неприемлемым. ООН продолжает поддерживать позицию беспрепятственного доступа к пострадавшему от российской агрессии населению с обеих сторон линии соприкосновения, в первую очередь, для оказания гуманитарной помощи, а также для изучения их нужд", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили сотрудничество в части сбора информации о нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, средства правовой защиты пострадавших от российской агрессии, в частности, из-за нарушения права собственности в Крыму, незаконного призыва в армию, милитаризации образования на этих территориях, а также общих негативных социально-экономических последствий для граждан Украины.

Теги: #рф #ордло #яременко
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