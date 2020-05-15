Политика

11:15 15.05.2020

Трамп внес на рассмотрение Сената США кандидатуру нового посла в Украине

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Трамп внес на рассмотрение Сената США кандидатуру нового посла в Украине

Президент США Дональд Трамп официально внес на рассмотрение Сената США представление о назначении Кита Дейтона послом США в Украине, сообщает Белый Дом.

"Номинации, отправленные в Сенат: Кит У. Дейтон из Вашингтона на (должность - ИФ) чрезвычайного и полномочного посла США в Украине", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого Дома в четверг.

Как сообщалось, Дейтон в настоящее время является директором Центра им.Джорджа Маршалла в Германии. Он также одновременно является старшим советником по вопросам обороны США в Украине.

Ранее Кейт Дейтон служил военным атташе в посольстве в РФ.

Теги: #сша #посол #трамп
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