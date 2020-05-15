Политика

10:40 15.05.2020

Решение о дате открытия детсадов правительство Украины примет 20 мая – и.о. министра образования

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Решение о дате открытия детсадов правительство Украины примет 20 мая – и.о. министра образования

Кабинет министров Украины в следующую среду, 20 мая, примет рамочное решение по дате открытия дошкольных детских учреждений, но работа детсадов будет возобновлена с учетом эпидемиологической ситуации в каждом регионе и обеспечения безопасности детей и воспитателей, отмечает исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

"Решение будет принимать правительство Украины с учетом эпидемиологической ситуации. Сейчас этот вопрос обсуждается, готовим так называемый коронавирусный протокол, чтобы обеспечить безопасность как детей, так и воспитателей", - сказала она в пятницу в эфире телеканала "Украина 24", - отвечая на вопрос о возобновлении работы детсадов в Украине.

По ее словам, в настоящее время готовятся методические рекомендации по обеспечению безопасности в дошкольных детских учреждениях.

"Необходимо подготовить сами учреждения. Там должны быть и антисептики, и другие средства… Мы понимаем, что не сможем увеличить площади учреждений дошкольного образования, но мы сможем упорядочить процессы", - пояснила и.о. министра.

Мандзий отметила, что новые правила работы детсадов в Украине, возможно, будут готовы уже в следующий понедельник. Она добавила, что методические рекомендации с конкретными требованиями к безопасности в детсадах учитывают практику европейских стран.

"Решение правительства по датам, по этапности (открытия) будет уже в среду точно… Нам необходимо учитывать эпидемиологическую ситуацию в каждой административной единице, - это самое важное… Ситуация разная по Украине. Общее, рамочное решение правительства о возможной дате (возобновления работы детсадов – ИФ) будет в среду, но необходим подготовительный этап для подготовки безопасности учреждений", - заявила и.о. министра.

Теги: #дети #мандзий #детсад #минобразования #образование
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