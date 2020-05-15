Политика

10:35 15.05.2020

Саакашвили считает, что сейчас Украина обязана сотрудничать с МВФ, но потенциально сильна, чтобы в будущем отказаться от этого

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Саакашвили считает, что сейчас Украина обязана сотрудничать с МВФ, но потенциально сильна, чтобы в будущем отказаться от этого

Украина потенциально сильна, чтобы в будущем отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), поскольку полученные транши покрывают только внешние долги, считает глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили.

"Конечно, есть много различных влияний. Мне кажется, что при том, что мы сейчас обязаны сотрудничать с МВФ, вы посмотрите, сколько они нам денег дают? Они дают нам денег ровно столько, чтобы мы просто рассчитывались за внешние долги", - заявил он в эфире телеканала "1+1" в программе "Право на власть" в четверг вечером.

"Я в свое время в Грузии отказался от услуг МВФ. Я думаю, что Украина сильная потенциально достаточно, чтобы от этого отказаться. Но конечно, не с той целью, чтобы вернуть старых воров, а для того, чтобы цивилизованным путем осуществить реформы и изменения. И в этом смысле у нас все еще впереди", - подчеркнул Саакашвили.

Выходом для украинской экономики в условиях кризиса он считает модель государственно-частного партнерства.

"Мы должны с малым и средним бизнесом особо поднять вот это партнерство и сказать: государство может выполнять только вот эти функции. Все остальные функции - можно только вместе с людьми, которые создают достаток этой страны, создают 80% рабочих мест", - подчеркнул Саакашвили и уточнил, что планирует предложить Национальному совету реформ разработать проект закона, который урегулирует механизм государственно-частного партнерства в Украине.

Теги: #саакашвили #мвф
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