Зеленский и его ближайшее окружение остались с приспособленцами один на один – экс-премьер Гончарук

Экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что вокруг президента Украины Владимира Зеленского начали создавать информационное поле, которое продолжает формировать ложное представление о ситуации в стране и, в частности, о якобы неэффективности украинского правительства.

На своей странице в Facebook в четверг, комментируя годовщину пребывания Зеленского на посту главы государства, Гончарук отметил, что год назад Украина получила шанс стать успешной, "а каждый гражданин получил шанс на жизнь в настоящий европейской стране". Однако на практике, по его словам, оказалось, что в команде президента было три типа людей: "за изменения; за президента; за себя". По словам экс-премьера, членов команды первого типа сейчас осталось очень мало, а членов команды третьего типа он назвал "приспособленцами".

"После первых недовольств команда "посыпалась", и первую категорию людей "слили" в угоду рейтингам. Президент и его ближайшее окружение остались с приспособленцами один на один. Теперь ситуация сложнее: "медовый месяц" закончился, а делать изменения будет значительно сложнее. Отсутствие системного подхода, частые и невзвешенные кадровые решения власти пока демонстрируют тревожные сигналы. Начатым нами положительным изменениям теперь если не "дали заднюю", то, по крайней мере, поставили на паузу", - написал Гончарук.

По его словам, создается впечатление, что Зеленского "поместили в информационный карантин". "Его продолжают вводить в заблуждение, что побуждает к принятию противоречивых решений. Надеюсь, в ближайшее время он сможет разобраться в ситуации. Пока же наблюдаем отсутствие системного подхода к построению отношений между государством и украинцами", - резюмировал Гончарук.