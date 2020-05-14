МИД Украины выразило протест на решение российского суда по делу крымского журналиста Мемедеминова

Киев. 14 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением Военного апелляционного суда г.Власиха Московской области РФ отклонить апелляционную жалобу адвокатов незаконно удерживаемого в РФ гражданина Украины Наримана Мемедеминова на предыдущее решение Южного окружного военного суда (г.Ростов-на-Дону) по сфабрикованным обвинениям в публичных призывах к терроризму.

Как сообщается на официальном сайте украинского внешнеполитического ведомства, "подобные действия являются красноречивым свидетельством нежелания РФ прекратить позорную практику репрессий против крымскотатарского народа". "Особенно опасными российская оккупационная власть считает тех, кто пытается доносить объективную информацию о состоянии дел на оккупированной территории. Именно поэтому Мемедеминов, гражданский журналист, блоггер и активист, оказался за решеткой", - говорится в комментарии.

В МИД отмечают, что опасность для жизни и здоровья незаконно удерживаемых граждан Украины растет на фоне стремительного распространения коронавирусной болезни Covid-19 в РФ и тревожных сообщений об особой уязвимости в местах лишения свободы. "Не может не вызывать возмущение, что, в отличие от других государств, рассматривают шаги по разгрузке мест заключения с целью сдерживания пандемии, РФ сознательно усиливает угрозы для украинских граждан, которые незаконно содержатся в российских тюрьмах", - отмечается в сообщении.

В МИД Украины требуют от российской стороны немедленно освободить Мемедеминова и других граждан Украины, которые продолжают незаконно содержаться в тюрьмах на территории РФ и оккупированного Крыма, что будет способствовать восстановлению справедливости в отношении невинных людей и обеспечению их права на жизнь в условиях пандемии.

"Призываем международное сообщество усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-агрессор с целью прекращения Россией нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины в РФ и на временно оккупированных территориях Украины, восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах", - говорится в сообщении МИД.

Суд первой инстанции в РФ признал Мемедеминова виновным в публичных призывах к терроризму и приговорил к 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении, не удовлетворив апелляционные жалобы его защиты. Один из его адвокатов Мемедеминова Эмиль Курбединов сообщил "Интерфаксу", что защита намерена обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и другие международные инстанции. "Мы будем делать все, что касается скорейшего освобождения Наримана Мемедеминова. По УДО еще в феврале можно было подавать (бумаги - ИФ), но апелляции еще не было, только сегодня приговор вступил в законную силу", - сказал юрист.

Курбединов добавил, что суд в четверг прошел в режиме трехсторонней видеоконференцсвязи: адвокаты находились в Крымском гарнизонном военном суде в Симферополе, их клиент - в СИЗО в Ростове-на-Дону, Апелляционный военный суд - в подмосковной Власихе.

Как сообщалось, Мемедеминов был задержан 22 марта 2018 года в с.Холмовка Бахчисарайского района Крыма. Ему предъявлено обвинение за якобы экстремистские высказывания в видео на YouTube, сделанные в 2012-13 годах. 23 марта Киевский райсуд Симферополя принял решение о его аресте.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Украины заявило о незаконности действий силовых структур РФ, задержавших Мемедеминова, и расценило их, как сделанные с целью запугивания жителей Крыма, не согласных с аннексией полуострова и пытающихся отстаивать свои законные права в условиях оккупации.

В июле 2018 года омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что Мемедеминов после содержания в СИЗО был принудительно госпитализирован в Крымскую республиканскую психиатрическую больницу №1. Она запросила у российской стороны информацию об основаниях такой госпитализации, но об ответе не сообщалось.