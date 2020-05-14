Намечается очень серьезный скандал по вопросу перспективных планов ОТГ

Уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко заявляет, что намечается очень серьезный скандал по вопросу перспективных планов объединенных территориальных громад, и считает, что этот процесс будет пролонгирован.

"Реально намечается очень серьезный скандал по вопросу этих перспективных планов. Во-первых, происходил полный трэш в областях: губернаторы до последнего, ночью, под всякими поводами формировали перспективные планы, меняли эти громады по несколько раз. Сегодня, для понимания, только 30-35% по тем областям громад можно утверждать на Кабмине, а по остальным идут революционные митинги, скандалы, выносы из кабинетов и так далее. Ситуация очень сложная", - сказал Лещенко в ходе онлайн-встречи на тему "Ожидаемые новшества государственной аграрной политики".

Как пример он привел ситуацию с утверждением перспективного плана Черкасской области, который был утвержден не в той редакции, которую подавал глава областной государственной администрации.

"По моему глубокому убеждению, мы до осени не успеем это все сделать. И с конституционной точки зрения и с точки зрения законодательной, я думаю, что этот процесс будет пролонгирован. Но тут возникает правовая коллизия – что мы делаем в октябре месяце, не имея сегодня утвержденных объединенных территориальных громад? Мы движемся на выборы типа под громады, но если мы этого не делаем сейчас, и в Конституции не фиксируем эти изменения, то фактически мы в октябре возвращаемся к нашей классической истории: объединенных территориальных громад, сельских, поселковых и местных советов и выборов районных советов", - отметил уполномоченный.

Лещенко подчеркнул, что в ближайшие недели этот вопрос будет на личном контроле президента, так как "ситуация уже очень рискованная с точки зрения реализации реформы децентрализации и в части, которая касается избирательной позиции".

Он добавил, что до сегодняшнего дня нет понимания как будут проходить выборы.

"К сожалению, министр (развития громад и территорий Алексей Чернышев – ИФ) не задекларировал, как мы движемся в части децентрализации. По моему убеждению, выйти в октябре на комплексные проекты решений объединенных территориальных громад под новое избирательное законодательство практически невозможно", - констатировал уполномоченный президента.

Как сообщалось, Кабмин уже утвердил перспективные планы формирования территорий громад Житомирской, Николаевской, Харьковской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Луганской, Винницкой, Черновицкой, Донецкой, Черкасской, Волынской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской и Закарпатской областей.

Всеукраинская ассоциация объединенных территориальных громад (ОТГ) выступает за сохранение 127 существующих ОТГ в процессе окончательного утверждения планов формирования громад областей.

Украинская ассоциация районных и областных советов (УАРОС) призывает центральные власти урегулировать возможные нарушения при проведении реформы децентрализации, в частности, при укрупнении районов и ликвидации райсоветов.