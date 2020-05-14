На местных выборах должны прийти те люди, которые смогут эффективно использовать полномочия и ресурсы на местах, считают в Офисе президента

Первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов считает, что на местных выборах должен быть другой акцент при подборе кандидатов, чем на общенациональных выборах, и согласен, что на них "Слуге народа" будет сложно достичь такого же высокого результата, как на парламентских выборах 2019 года.

"Но это и совершенно другого уровня ответственность. И акцент местных выборов очень сильно смещен на места. Поэтому в итоге для нас, безусловно, важны грамотные люди на местах. Конечно, бренд партии, причастность к идеологии партии, победе партии и президента – очень важны, но в итоге для нас очень важно, какие туда войдут люди. Важно поддержать тех людей, которые смогут работать эффективно, потому что им передаются эти полномочия, опять же с децентрализацией, ресурсы, и от них ожидают конкретных действий", - сказал он в интервью программе "В гостях у Дмитрия Гордона".

Трофимов отметил, что многие мэры в стране, работая на своих постах, росли и глубоко погружались в процессы на местах, а новые кандидаты могут быть, как правило, из какой-то другой сферы или среды.

"И у них просто электорально может быть гораздо меньше шансов. Потому что они меньше погружены в процесс, не понимают всех проблем, и для людей это тоже страх и риск всегда: доверить, не доверить", - указал он.

Трофимов также уверен, что все мэры в стране открыты к диалогу с центральной властью. "Каким образом его вести и будет ли выстроен этот диалог – другой вопрос, но они принципиально открыты к нему", - сказал он.

По его мнению, важной задачей является дать инструментарий оценки деятельности, которая покажет, эффективны ли власти на местах или нет.

Первый замглавы ОП отметил, что есть чем похвалиться, например, мэру Харькова Геннадию Кернесу, о том, как преобразился город. В то же время он согласен, что, например, "Одесса – убитая".

"Ключевой вопрос же – к людям. Выбирают их люди. Поэтому наша задача – предлагать альтернативу, если нас что-то не устраивает. Предлагать подход, систему, менеджмент, всю команду до лидера, который пойдет от партии на предстоящие выборы", - подчеркнул он.