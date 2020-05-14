Политика

15:28 14.05.2020

Украина и ЕС договорились ускорить работу над заключением "промышленного безвиза"

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Украина и ЕС договорились ускорить работу над заключением "промышленного безвиза"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи в ходе видеовстречи договорились ускорить совместную работу над заключением "промышленного безвиза" и придать дополнительный импульс работе по обновлению Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Собеседники договорились ускорить совместную работу по подготовке к заключению "промышленного безвиза" между Украиной и ЕС (Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции), после того как переговорные процессы замедлились из-за пандемии коронавируса", - говорится в сообщении на сайте МИД в четверг.

Как отмечается, отдельное внимание собеседники уделили поддержке ЕС украинского малого и среднего бизнеса.

"Дмитрий Кулеба и Оливер Варгеи согласились придать дополнительный импульс работе по обновлению Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, присоединению Украины к Соглашению об общем авиационном пространстве, интеграции в Единый цифровой рынок ЕС, участию Украины как неотъемлемой составляющей в реализации Европейского зеленого соглашения", - информирует МИД.

Кулеба отдельно отметил гуманитарную помощь ЕС для уязвимых слоев населения в восточных регионах страны, наиболее пострадавших в результате российской агрессии.

Кроме того, собеседники обменялись мнениями относительно будущего "Восточного партнерства" в контексте подготовки к саммиту инициативы в этом году.

Министр отметил, что Украина в своем видении "Восточного партнерства" в дальнейшем будет исходить из собственных европейских стремлений и европейского выбора и настроенности на дальнейшее далеко идущее углубление политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС, включая постепенное присоединение к внутреннему рынку Европейского Союза.

Варгеи заверил в неизменности поддержки Украины на европейском пути и в реализации реформ.

Кроме того, комиссар ЕС высоко оценил решимость Украины в реагировании на пандемию COVID-19. "Вы действовали быстро, и это имело критическое важное значение", - цитирует слова Варгеи пресс-служба МИД.

Теги: #ес #промышленность #зст #кулеба #безвиз #мид
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