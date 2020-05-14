Политика

15:13 14.05.2020

Зеленский поручил проконтролировать доплаты до 300% медикам за апрель, которые осуществляются по новой формуле

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Зеленский поручил проконтролировать доплаты до 300% медикам за апрель, которые осуществляются по новой формуле

Президент Украины Владимир Зеленский поручил проконтролировать доплаты до 300% украинским медикам за апрель, которые осуществляются по новой финансовой формуле, для чего все соответствующие больницы должны заключить договоры с Национальной службой здоровья Украины.

"Проследите, чтобы больницы заключали эти соглашения. Давайте завершим эти выплаты как можно скорее. Наши врачи заслужили это", - отметил Зеленский в четверг на совещании по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает пресс-служба главы государства, министр здравоохранения Максим Степанов доложил Зеленскому, что выплаты надбавок медицинским работникам за работу с инфицированными коронавирусом за март уже осуществляют, и завершить этот процесс планируется в ближайшее время.

Теги: #медработники #зеленский #доплаты
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