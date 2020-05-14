Политика

14:45 14.05.2020

Зеленский считает необходимым открывать и непродовольственные рынки при условии соблюдения мер безопасности

1 мин читать
Зеленский считает необходимым открывать и непродовольственные рынки при условии соблюдения мер безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает открытие непродовольственных рынков в стране при условии соблюдения требований безопасности.

"Если работают магазины непродовольственных товаров, то надо открыть и рынки. На таких же условиях, как и продовольственные: со всеми мерами безопасности для людей, чтобы минимизировать риски заражения", - подчеркнул он на совещании по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в четверг.

Теги: #карантин #зеленский #рынки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:25 14.05.2020
Кабмин Украины разрешил работу непродовольственных рынков

Кабмин Украины разрешил работу непродовольственных рынков

15:13 14.05.2020
Зеленский поручил проконтролировать доплаты до 300% медикам за апрель, которые осуществляются по новой формуле

Зеленский поручил проконтролировать доплаты до 300% медикам за апрель, которые осуществляются по новой формуле

11:27 14.05.2020
Министр инфраструктуры считает нецелесообразным спешить с открытием метро в Киеве

Министр инфраструктуры считает нецелесообразным спешить с открытием метро в Киеве

10:33 14.05.2020
Минздрав ожидает утверждения Кабмином критериев поэтапного выхода из карантина – Степанов

Минздрав ожидает утверждения Кабмином критериев поэтапного выхода из карантина – Степанов

10:09 14.05.2020
Американская торговая палата в Украине разработала детальный план выхода из карантина - президент АСС

Американская торговая палата в Украине разработала детальный план выхода из карантина - президент АСС

09:46 14.05.2020
В Ивано-Франковске заработало все, что разрешено правительством, кроме стоматологических клиник

В Ивано-Франковске заработало все, что разрешено правительством, кроме стоматологических клиник

21:03 13.05.2020
Минздрав Украины изучает возможность пользоваться пляжами и купаться после смягчения карантина – Ляшко

Минздрав Украины изучает возможность пользоваться пляжами и купаться после смягчения карантина – Ляшко

19:37 13.05.2020
Альфа-Банк, Креди Агриколь Банк и Сбербанк возобновили работу всех отделений, еще семь планируют открыть все отделения после снятия карантинных ограничений

Альфа-Банк, Креди Агриколь Банк и Сбербанк возобновили работу всех отделений, еще семь планируют открыть все отделения после снятия карантинных ограничений

18:30 13.05.2020
Мэр Днепра Филатов готовит обращение к правительству о запуске общественного транспорта

Мэр Днепра Филатов готовит обращение к правительству о запуске общественного транспорта

17:23 13.05.2020
Второй этап смягчения карантина планируется на 22 мая - Зеленский

Второй этап смягчения карантина планируется на 22 мая - Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КИЕВ ТРОФИМОВ ВЫБОРЫ ОФИС ПРЕЗИДЕНТА СЛУГА НАРОДА

На выборах мэра Киева от "Слуги народа" будет сильная кандидатура, и это может быть не Тищенко и не Ткаченко – первый замглавы ОП Трофимов

КОЗАК РФ КУЛЕБА МИД

Украина заранее знала о визите замглавы администрации президента РФ в Берлин, и будет знать о том, как он прошел – Кулеба

АГРЕССИЯ РФ ДОНБАСС МИД

МИД: Необходима реакция международного сообщества на атаки наемников РФ на Донбассе

НАБУ НАРДЕПИ СЫТНИК

Нардепы намерены ожаловать в КС указ Порошенко о назначении Сытника руководителем НАБУ

G7 БАНКИ ЗАКОН

Послы G7 приветствуют принятие в Украине закона о банковской деятельности

ПОСЛЕДНЕЕ

На выборах мэра Киева от "Слуги народа" будет сильная кандидатура, и это может быть не Тищенко и не Ткаченко – первый замглавы ОП Трофимов

Украина и ЕС договорились ускорить работу над заключением "промышленного безвиза"

Украина заранее знала о визите замглавы администрации президента РФ в Берлин, и будет знать о том, как он прошел – Кулеба

МИД: Необходима реакция международного сообщества на атаки наемников РФ на Донбассе

Лукашенко: Это не дело, что Россия продает газ Германии по $70, а Беларуси по $127

Нардепы намерены ожаловать в КС указ Порошенко о назначении Сытника руководителем НАБУ

Послы G7 приветствуют принятие в Украине закона о банковской деятельности

Ассоциация городов обратилась к Разумкову, руководителям парламентских фракций и нардепам остановить принятие законопроектов, из-за которых местные бюджеты недополучат финансирование

Контактная группа по Донбассу 14 мая соберется в режиме видеоконференции

Рада намерена изменить перечень лиц, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА