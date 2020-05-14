Политика

14:20 14.05.2020

МИД: Необходима реакция международного сообщества на атаки наемников РФ на Донбассе

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МИД: Необходима реакция международного сообщества на атаки наемников РФ на Донбассе

Необходим международный ответ на атаки наемников России на Донбассе на позиции украинских военных, заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

"9 обстрелов российскими наемниками вчера привели к тому, что один украинский солдат был убит и двое других были ранены на Донбассе. Российские войска продолжают свои трусливые атаки, уже сегодня состоялось 5 обстрелов украинских позиций. Необходим международный ответ, чтобы остановить российскую агрессию и прекратить убийства", - написала она в Twitter в четверг.

Как сообщалось, за минувшие сутки российские наемники девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский военнослужащий, еще двое ранены.

Теги: #агрессия_рф #донбасс #мид
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