Политика

12:51 14.05.2020

Лукашенко: Это не дело, что Россия продает газ Германии по $70, а Беларуси по $127

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Лукашенко: Это не дело, что Россия продает газ Германии по $70, а Беларуси по $127

Президент Беларуси Александр Лукашенко вновь обратил внимание руководства правительства на необходимость снижения цены поставляемого в республику российского газа, заявив, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Россия продает газ в Германию значительно дешевле, чем в Беларусь.

"Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время до $70: $65-68, но никак не $127, как для Беларуси. Какая здесь ситуация и обстановка, на что мы можем рассчитывать в будущем?" - заявил Лукашенко, принимая в четверг премьер-министра страны Сергея Румаса.

"Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия (Победы в Великой Отечественной войне - ИФ), что Германии продают природный газ до $70, как у меня информация (там по-разному было), но никак не $127, как для Беларуси", - сказал президент, которого цитирует госагентство БелТА.

В свою очередь премьер Беларуси Сергей Румас считает, что республика имеет большие шансы договориться с Россией о справедливой цене на газ.

"У нас есть все основания показать на цифрах, что цена $127 по доходности для "Газпрома" превышает доходность его поставок в страны дальнего зарубежья", - сказал Румас по итогам встречи с Лукашенко в четверг. Его цитирует госагентство БелТА.

По словам премьера, на май запланированы переговоры по вопросу цены на природный газ с российским "Газпромом", белорусскую сторону будет представлять посол Владимир Семашко.

Теги: #газ #лукашенко #беларусь
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