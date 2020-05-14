Политика

12:19 14.05.2020

Нардепы намерены ожаловать в КС указ Порошенко о назначении Сытника руководителем НАБУ

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Нардепы намерены ожаловать в КС указ Порошенко о назначении Сытника руководителем НАБУ

 Народные депутаты обратятся в Конституционный суд Украины с представлением о соответствии Основному закону указа пятого президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро, сообщил народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.

"Собрал 50+ подписей под обращением в Конституционный суд для признания неконституционности Указа президента Порошенко по назначению Сытника директором НАБУ (218/2015). Сегодня обращение уйдёт в КС", - написал Дубинский в четверг в своем телеграмм-канале.

Как отмечается в представлении, скан которого обнародовал Дубинский, нардепы считают, что указ является неконституционным, поскольку не отвечает требованиям нескольких статей Конституции Украины, а глава государства, подписав этот указ, вышел "за пределы своей конституционной компетенции".

Теги: #набу #нардепи #сытник
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