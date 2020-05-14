Послы G7 приветствуют принятие в Украине закона о банковской деятельности

Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине приветствуют принятие Верховной Радой закона об усовершенствовании механизмов регулирования банковского деятельности.

"Послы стран G7 приветствуют Верховную Раду и руководство страны с принятием законодательства в отношении банков, которое укрепит экономику Украины и будет способствовать углублению международных экономических и торговых связей", - говорится в сообщении на странице послов G7 в Украине.

Как сообщалось, Верховная Рада 13 мая приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ).

За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.

Принятие закона является последним из предварительных условий заключения нового соглашения с МВФ. Ко второму чтению к нему было подано 16 тыс. 572 поправки, что стало абсолютным рекордом в истории украинского парламентаризма.

Закон, в частности, устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.