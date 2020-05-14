Политика

11:01 14.05.2020

Послы G7 приветствуют принятие в Украине закона о банковской деятельности

1 мин читать
Послы G7 приветствуют принятие в Украине закона о банковской деятельности

Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине приветствуют принятие Верховной Радой закона об усовершенствовании механизмов регулирования банковского деятельности.

"Послы стран G7 приветствуют Верховную Раду и руководство страны с принятием законодательства в отношении банков, которое укрепит экономику Украины и будет способствовать углублению международных экономических и торговых связей", - говорится в сообщении на странице послов G7 в Украине.

Как сообщалось, Верховная Рада 13 мая приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ).

За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.

Принятие закона является последним из предварительных условий заключения нового соглашения с МВФ. Ко второму чтению к нему было подано 16 тыс. 572 поправки, что стало абсолютным рекордом в истории украинского парламентаризма.

Закон, в частности, устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Теги: #g7 #банки #закон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:48 13.05.2020
Нардепы Дубинский и Поляков зарегистрировали в Раде постановления об отмене голосования за законопроект о банках

Нардепы Дубинский и Поляков зарегистрировали в Раде постановления об отмене голосования за законопроект о банках

19:58 13.05.2020
Приняв закон о банках, Украина выполнила необходимые условия для выделения €500 млн четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС – представитель Еврокомиссии

Приняв закон о банках, Украина выполнила необходимые условия для выделения €500 млн четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС – представитель Еврокомиссии

19:37 13.05.2020
Альфа-Банк, Креди Агриколь банк и Сбербанк возобновили работу всех отделений, еще семь планируют открыть все отделения после снятия карантинных ограничений

Альфа-Банк, Креди Агриколь банк и Сбербанк возобновили работу всех отделений, еще семь планируют открыть все отделения после снятия карантинных ограничений

17:35 13.05.2020
Нардеп "Слуги народа" зарегистрировал в Раде постановление об отмене голосования за законопроект о банках

Нардеп "Слуги народа" зарегистрировал в Раде постановление об отмене голосования за законопроект о банках

16:46 13.05.2020
Зеленский: банковский закон - это "зеленый свет" для получения Украиной важной финансовой помощи

Зеленский: банковский закон - это "зеленый свет" для получения Украиной важной финансовой помощи

15:51 13.05.2020
Глава Минюста прогнозирует разбирательства по принятому Радой закону о банках в Конституционном суде и в Европейском суде по правам человека

Глава Минюста прогнозирует разбирательства по принятому Радой закону о банках в Конституционном суде и в Европейском суде по правам человека

15:25 13.05.2020
Украина твердо стоит на пути к реформам - посол Франции

Украина твердо стоит на пути к реформам - посол Франции

14:01 13.05.2020
Великобритания продолжит поддерживать Украину в усилиях по реализации реформ в банковском секторе

Великобритания продолжит поддерживать Украину в усилиях по реализации реформ в банковском секторе

13:56 13.05.2020
Рада освободила физлиц-предпринимателей пенсионного возраста и некоторые категории самозанятых от уплаты ЕСВ

Рада освободила физлиц-предпринимателей пенсионного возраста и некоторые категории самозанятых от уплаты ЕСВ

13:39 13.05.2020
Принятие закона о банках - жизненно важная мера для защиты государственных финансов Украины и украинских налогоплательщиков - посол ЕС

Принятие закона о банках - жизненно важная мера для защиты государственных финансов Украины и украинских налогоплательщиков - посол ЕС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЗЕЛЕНСКИЙ БАНКИ ЗАКОН

Зеленский: банковский закон - это "зеленый свет" для получения Украиной важной финансовой помощи

КИЕВ РАЗУМКОВ ВЫБОРЫ

Разумков заявил, что не планирует баллотироваться на пост мэра Киева

КАРАНТИН РАДА РАБОТА

Рада с 18 мая заработает в обычном режиме

ЕС БАНКИ РАДА ЗАКОН

Принятие закона о банках - жизненно важная мера для защиты государственных финансов Украины и украинских налогоплательщиков - посол ЕС

ЗАКОНОПРОЕКТ БАНКИ РАДА ЗЕЛЕНСКИЙ

Зеленский призвал депутатов поддержать законопроект, необходимый для заключения новой программы с МВФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Ассоциация городов обратилась к Разумкову, руководителям парламентских фракций и нардепам остановить принятие законопроектов, из-за которых местные бюджеты недополучат финансирование

Контактная группа по Донбассу 14 мая соберется в режиме видеоконференции

Рада намерена изменить перечень лиц, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства

Трамп: торговые соглашения с Пекином не смогут заменить жертв коронавируса, пришедшего из Китая

Карантин пока только смягчен и это касается отдельных видов деятельности - Зеленский

Рада ушла на перерыв из-за возгорания пульта нардепа Максима Ткаченко

ОПЗЖ будет игнорировать Шмыгаля за его отношение к Дню Победы 9 мая - Рабинович

Зеленский поблагодарил Австрию за помощь в эвакуации и продлении необходимых сроков пребывания для украинцев в условиях эпидемии коронавируса

Разумков заявил, что не планирует баллотироваться на пост мэра Киева

Депутаты собрали 150 голосов для внеочередного заседания по вопросу продления блокировки в Украине российских соцсетей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА