Политика

03:32 14.05.2020

Ассоциация городов обратилась к Разумкову, руководителям парламентских фракций и нардепам остановить принятие законопроектов, из-за которых местные бюджеты недополучат финансирование

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Ассоциация городов обратилась к Разумкову, руководителям парламентских фракций и нардепам остановить принятие законопроектов, из-за которых местные бюджеты недополучат финансирование

Правление Ассоциации городов Украины 13 мая обратилось к председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову, руководителям депутатских фракций и групп и всех народных депутатов остановить принятие законопроектов, из-за которых бюджеты местного самоуправления недополучат финансирование, сообщила пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.

"В Верховной Раде Украины в 2020 году значительно участились законодательные инициативы по уменьшению ставок общегосударственных налогов, зачисляемых в бюджеты местного самоуправления; местных налогов и сборов, установление льгот по уплате этих налогов и сборов, увеличение расходов из местных бюджетов. Законопроекты народных депутатов не содержат финансово-экономических обоснований, балансировки доходов и расходов как государственного, так и местных бюджетов. И не предусматривают компенсаций местным бюджетам, чем нарушают нормы статьи 142 Конституции Украины, статьи 103 Бюджетного кодекса Украины", - заявил глава Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко.

В Ассоциации отмечается, что такие законодательные инициативы приведут к уменьшению доходов бюджетов местного самоуправления минимум на 76 млрд грн, а это - четвертая часть доходов территориальных общин. В то же время органы местного самоуправления остаются ответственными за реализацию прав граждан на образование, здравоохранение, социальную помощь и другие обеспечения систем жизнедеятельности населенных пунктов, осуществления благоустройства.

В обращении АГУ отмечается, что льготы по уплате местных налогов и сборов установлены законами Украины №533-IX и №540-IX и могут привести к потерям бюджетов местного самоуправления не менее 13 млрд грн, а сокращение экономической активности субъектов хозяйствования, вызванное карантинными мероприятиями, еще до 27 млрд грн. При этом территориальные общины за первые 53 дня карантина профинансировали мероприятий на противодействие COVID-19 на 2 млрд грн.

Теги: #агу #продажа #парламент #обращение
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