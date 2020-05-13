Политика

19:17 13.05.2020

Рада намерена изменить перечень лиц, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства

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Рада намерена изменить перечень лиц, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3355 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующее решение на заседании в среду проголосовало 244 народных депутата.

Документом предусматривается изменение перечня лиц, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства. К списку должностей предлагается добавить помощников судей Конституционного суда, а также руководителей, заместителей руководителей акционерных обществ, лиц, входящих в состав наблюдательного совета акционерных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций прямо или косвенно принадлежит государству. Исключить из данного перечня предлагается лиц, исполняющих свои обязанности на общественных началах.

Законопроектом также предполагается, что информация о структуре, принципах формирования и/или размере вознаграждения руководителя, заместителя руководителя, членов наблюдательного совета юридического лица публичного права, государственных предприятий, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций прямо или косвенно является собственностью государства и/или территориальной громады, включая компенсационные пакеты и дополнительные блага, которые они получают (или на получение которых имеют право) при исполнении должностных обязанностей, а также в связи с освобождением и т.д должна стать публичной.

Проектом также уточняется положение о членах семьи должностного лица в законе "О предотвращении коррупции". В обновленной редакции их предлагается определить как детей, в том числе совершеннолетних, и любых других лиц, при условии их совместного проживания, совместного быта, наличии взаимных прав и обязанностей с субъектом.

Теги: #законодательство #антикоррупционное #рада
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