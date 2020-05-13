Политика

16:53 13.05.2020

Карантин пока только смягчен и это касается отдельных видов деятельности - Зеленский

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Карантин пока только смягчен и это касается отдельных видов деятельности - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призывает украинцев не расслабляться в связи со смягчением карантина и выполнять требования, которые остаются в силе.

"Дорогие украинцы, уже третий день мы с вами живем в режиме первого этапа смягчения карантина. Ключевое слово – смягчение. Не отмена, не конец, а именно смягчение. И касается оно только отдельных видов деятельности. Это не значит, что теперь всем можно расслабиться: ходить без маски, или собираться большими компаниями, либо не соблюдать дистанцию. Этого никто не отменял", - сказал он в видеообращении к украинцам в среду.

Теги: #карантин #зеленский
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