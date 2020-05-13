Политика

16:46 13.05.2020

Зеленский: банковский закон - это "зеленый свет" для получения Украиной важной финансовой помощи

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Зеленский: банковский закон - это "зеленый свет" для получения Украиной важной финансовой помощи

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность принятия "многострадального" закона об усовершенствовании механизмов регулирования банковского деятельности (№2571-д), который необходим для заключения новой программы с МВФ.

"Я благодарю каждого нашего народного депутата. Несмотря на все слухи и обвинения, на всю грязь и давление, вы приняли многострадальный "банковский закон". Ваше решение стало зеленым светом для получения Украиной важной финансовой поддержки - это миллиарды долларов США", - сказал он в видеообращении к украинцам в среду.

Теги: #зеленский #банки #закон
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