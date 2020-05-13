Политика

16:44 13.05.2020

Рада ушла на перерыв из-за возгорания пульта нардепа Максима Ткаченко

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Рада ушла на перерыв из-за возгорания пульта нардепа Максима Ткаченко

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков огласил получасовой технический перерыв в работе парламента по причине возгорания пульта для голосования народного депутата от "Слуги народа" Максима Ткаченко.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Разумков огласил перерыв в работе парламента на 30 минут в связи с техническими причинами.

Как написал в своём канале в Telegram нардеп Александр Качура, инцидент произошёл во время голосования. Позже депутат опубликовал видео, на котором видно, что из пульта Ткаченко сочится дым.

Спустя десять минут, Разумков продолжил заседание, заявив, что техническая неисправность пульта была исправлена.

Теги: #рада #перерыв #возгорание
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