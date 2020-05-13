Политика

15:25 13.05.2020

Украина твердо стоит на пути к реформам - посол Франции

1 мин читать
Украина твердо стоит на пути к реформам - посол Франции

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен поздравил Верховную Раду с принятием закона о банках и подчеркнул, что Украина твердо стоит на пути к реформам.

"Поздравления украинскому парламенту за это важное достижение. И спасибо за ваши усилия Дмитрий Кулеба, премьер-министр Денис Шмыгаль, и в конечном итоге президент Владимир Зеленский за то, что это произошло. Украина твердо стоит на пути к реформам", - написал он в Twitter в среду.

Как сообщалось, Верховная Рада на заседании в среду приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.

Теги: #франция #банки #закон #реформы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:51 13.05.2020
Глава Минюста прогнозирует разбирательства по принятому Радой закону о банках в Конституционном суде и в Европейском суде по правам человека

Глава Минюста прогнозирует разбирательства по принятому Радой закону о банках в Конституционном суде и в Европейском суде по правам человека

14:01 13.05.2020
Великобритания продолжит поддерживать Украину в усилиях по реализации реформ в банковском секторе

Великобритания продолжит поддерживать Украину в усилиях по реализации реформ в банковском секторе

13:56 13.05.2020
Рада освободила физлиц-предпринимателей пенсионного возраста и некоторые категории самозанятых от уплаты ЕСВ

Рада освободила физлиц-предпринимателей пенсионного возраста и некоторые категории самозанятых от уплаты ЕСВ

13:39 13.05.2020
Принятие закона о банках - жизненно важная мера для защиты государственных финансов Украины и украинских налогоплательщиков - посол ЕС

Принятие закона о банках - жизненно важная мера для защиты государственных финансов Украины и украинских налогоплательщиков - посол ЕС

13:19 13.05.2020
Рада приняла закон о банках – "за" 270 голосов

Рада приняла закон о банках – "за" 270 голосов

13:14 13.05.2020
"Батькивщина" обратится в КС из-за закона о банках

"Батькивщина" обратится в КС из-за закона о банках

13:29 12.05.2020
Во Франции на второй день ослабления ограничительных мер открываются детские сады и школы

Во Франции на второй день ослабления ограничительных мер открываются детские сады и школы

09:44 12.05.2020
Население Франции призывают быть готовым к повторной изоляции

Население Франции призывают быть готовым к повторной изоляции

21:29 11.05.2020
Население Франции призывают быть готовым к повторной изоляции

Население Франции призывают быть готовым к повторной изоляции

21:32 09.05.2020
Во Франции выявлен новый очаг коронавируса

Во Франции выявлен новый очаг коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КИЕВ РАЗУМКОВ ВЫБОРЫ

Разумков заявил, что не планирует баллотироваться на пост мэра Киева

КАРАНТИН РАДА РАБОТА

Рада с 18 мая заработает в обычном режиме

ЕС БАНКИ РАДА ЗАКОН

Принятие закона о банках - жизненно важная мера для защиты государственных финансов Украины и украинских налогоплательщиков - посол ЕС

ГРАЖДАНЕ ШМЫГАЛЬ ВЫЕЗД

Шмыгаль о запрете украинцам выезжать на работу за границу: Это фейк и ложь

РФ РАДА ГОЛОС СОЦСЕТИ

Фракция "Голос" собирает подписи для проведения внеочередного заседания, на котором рассмотрят продление запрета на российские соцсети

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский поблагодарил Австрию за помощь в эвакуации и продлении необходимых сроков пребывания для украинцев в условиях эпидемии коронавируса

Разумков заявил, что не планирует баллотироваться на пост мэра Киева

Депутаты собрали 150 голосов для внеочередного заседания по вопросу продления блокировки в Украине российских соцсетей

Рада с 18 мая заработает в обычном режиме

Тимошенко потребовала отставки руководства Нацбанка после отчета в Раде

Зеленского в петиции призывают способствовать отзыву законопроекта №3316 об уголовной ответственности за нетерпимость и унижение по сексуальным или гендерным признакам

Шмыгаль о запрете украинцам выезжать на работу за границу: Это фейк и ложь

Фракция "Голос" собирает подписи для проведения внеочередного заседания, на котором рассмотрят продление запрета на российские соцсети

Зеленский должен немедленно подписать закон о расширенном тестировании на коронавирус и обеспечить его выполнение, заявляет Порошенко

"Голос" инициирует перераспределение НДФЛ до конца года для увеличения финансирования местных громад

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА