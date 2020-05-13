Украина твердо стоит на пути к реформам - посол Франции

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен поздравил Верховную Раду с принятием закона о банках и подчеркнул, что Украина твердо стоит на пути к реформам.

"Поздравления украинскому парламенту за это важное достижение. И спасибо за ваши усилия Дмитрий Кулеба, премьер-министр Денис Шмыгаль, и в конечном итоге президент Владимир Зеленский за то, что это произошло. Украина твердо стоит на пути к реформам", - написал он в Twitter в среду.

Как сообщалось, Верховная Рада на заседании в среду приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.