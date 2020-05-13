Разумков заявил, что не планирует баллотироваться на пост мэра Киева

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не собирается выдвигать свою кандидатуру на должность городского головы Киева.

"В ближайшее время менять место работы я не собираюсь", - сказал Разумков на брифинге в среду, отвечая на вопрос, будут ли выдвигать его кандидатуру на должность мэра Киева.

По его словам, он лучше будет заниматься тем, чем занимается в настоящее время, и надеется, что он отвечает тем критериям, которые должны быть у председателя Верховной Рады.

"Я надеюсь, что я достаточно эффективно выполняю, и буду выполнять свою работу", - сказал спикер.