Политика

14:20 13.05.2020

Депутаты собрали 150 голосов для внеочередного заседания по вопросу продления блокировки в Украине российских соцсетей

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Депутаты собрали 150 голосов для внеочередного заседания по вопросу продления блокировки в Украине российских соцсетей

Народные депутаты по инициативе фракции "Голос" собрали 156 подписей для проведения внеочередного заседания Верховной Рады для рассмотрения постановления о продлении запрета на российские социальные сети, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" депутат фракции "Голос" и инициатор постановления Роман Лозинский.

"Однги сутки и 11 часов до времени Икс. Собрано 156 из 150 необходимых подписей. Регистрирую (подписные листы на проведение внеочередного заседания - ИФ). Оружие оккупанта - "ВКонтакте", "Одноклассники", Mail.ru и другие российские сервисы - должны быть запрещены", - заявил Лозинский в среду.

Теги: #рада #голос #соцсети
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