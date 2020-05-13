Политика

14:01 13.05.2020

Великобритания продолжит поддерживать Украину в усилиях по реализации реформ в банковском секторе

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Великобритания продолжит поддерживать Украину в усилиях по реализации реформ в банковском секторе

Принятие закона о банках - это важный момент и весомый шаг для Украины, заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, добавив, что Соединенное Королевство будет поддерживать Украину в ее усилиях по реализации этих ключевых реформ.

"Только что Верховная Рада приняла закон о банковской деятельности сильным большинством голосов. Это важный момент и весомый шаг для страны. Великобритания будет продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по реализации этих ключевых реформ", - написала она в Twitter в среду.

Как сообщалось, Верховная Рада на заседании в среду приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.

Теги: #великобритания #посол #банки #закон
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