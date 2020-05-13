Политика

13:46 13.05.2020

Рада с 18 мая заработает в обычном режиме

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Рада с 18 мая заработает в обычном режиме

Верховная Рада с 18 мая вернется к работе в соответствии со своим календарным планом, принятым в январе этого года.

За соответствующий проект постановления №3434 об организации работы Верховной Рады проголосовал 251 народный депутат.

Этим постановлением также признается утратившим силу постановление парламента о некоторых вопросах организации работы Верховной Рады на период действия карантина.

Как сообщалось, парламент в период карантина, объявленного в Украине в связи с пандемией коронавирусной болезни Covid-19, работал в режиме комитетов.

Согласно календарному плану, Верховная Рада 19-22 мая работает в режиме пленарного заседания, 18 мая запланировано проведение согласительного совета руководителей фракций и групп парламента.

Теги: #карантин #рада #работа
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