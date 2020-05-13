Политика

13:39 13.05.2020

Принятие закона о банках - жизненно важная мера для защиты государственных финансов Украины и украинских налогоплательщиков - посол ЕС

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Принятие закона о банках - жизненно важная мера для защиты государственных финансов Украины и украинских налогоплательщиков - посол ЕС

ЕС приветствует принятие Верховной Радой законопроекта о банковском урегулировании, заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, отметив, что это жизненно важная мера для защиты государственных финансов Украины и украинских налогоплательщиков

"ЕС приветствует принятие Верховной Радой законопроекта о банковском урегулировании. Жизненно важная мера для защиты государственных финансов Украины и украинских налогоплательщиков. За экономическую стабильность, справедливость, верховенство права, продолжающуюся финансовую помощь МФВ и ЕС", - написал Маасикас в Twitter в среду.

Как сообщалось, Верховная Рада на заседании в среду приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.

Теги: #ес #банки #рада #закон
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