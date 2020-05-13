Тимошенко потребовала отставки руководства Нацбанка после отчета в Раде

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко высказывается за немедленную отставку руководства Национального банка Украины.

"Я считаю, что надо немедленно отправлять все руководство Национального банка в отставку. Назначать специальную национальную комиссию по расследованию и спасать Украину и украинскую экономику", - сказала Тимошенко на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады в среду после отчета главы Нацбанка Якова Смолия.

По словам лидера "Батькивщины", Национальный банк Украины в течение шести лет занимается "высокоинтеллектуальной коррупцией, высокоинтеллектуальным вымыванием денег из бюджетов Украины, а также ресурсов Национального банка".

Она подчеркнула, что обесценивание гривны в 2014-2015 годах было искусственным, что породило высокую инфляцию.

Политик также обвинила Нацбанк в создании финансовой пирамиды – "депозитных сертификатов". "За пять лет… через депозитные сертификаты и проценты на них из украинской банковской системы, из Национального банка было выведено более $14 млрд", - отметила Тимошенко.