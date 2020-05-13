Зеленского в петиции призывают способствовать отзыву законопроекта №3316 об уголовной ответственности за нетерпимость и унижение по сексуальным или гендерным признакам

Президента Украины Владимира Зеленского призывают "поручить" фракции "Слуга народа" отозвать из Верховной Рады Украины законопроект №3316 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно противодействия преступлениям на почве ненависти по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности (автор – депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк).

Соответствующая петиция на сайте главы государства была опубликована 15 апреля и уже набрала необходимые 25 тыс. голосов для ее рассмотрения. Автор обращения – Сергей Гула.

"Данным законом предлагается установить уголовное наказание в виде штрафов и тюремного наказания за нетерпимость, публичные призывы, унижение достоинства по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Однако, по сути, данным законопроектом нивелируются такие конституционные права, как: право на свободу слова, мысли и свободного выражения своих взглядов и убеждений, а также свободы митингов и собраний, а, следовательно, он является таким, которым не соответствует основополагающим конституционным правам человека и гражданина", - отмечается в петиции.

Законопроект №3316 был зарегистрирован в Верховной Раде 9 апреля 2020 года. В нем предлагается, в частности, что публичные призывы к вражде и нетерпимости, насильственным действиям, преследованию или унижению достоинства лиц или групп лиц по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности – наказываются штрафом от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, или ограничением свободы на срок до 5 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Те же действия, совершенные должностным лицом, наказываются штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Подобные действия, совершенные организованной группой лиц или повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Групповые нарушения общественного порядка, если они были совершены по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости, или по мотивам нетерпимости к сексуальной ориентации или гендерной идентичности лиц, наказываются лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

Организация массовых беспорядков, повлекших гибель людей или иные тяжкие последствия, или совершенных по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости, или по мотивам нетерпимости к сексуальной ориентации или гендерной идентичности лиц, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.