Политика

11:03 13.05.2020

Фракция "Голос" собирает подписи для проведения внеочередного заседания, на котором рассмотрят продление запрета на российские соцсети

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Фракция "Голос" собирает подписи для проведения внеочередного заседания, на котором рассмотрят продление запрета на российские соцсети

Фракция "Голос" в Верховной Раде при поддержке фракций "Европейская солидарность" и "Батькивщина" выступили с инициативой принять постановление Верховной Рады о продлении запрета на российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", заявил нардеп от "Голоса" Роман Лозинский.

"Месяц назад мы с вамт - фракция "Голос" инициировала, фракция "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Слуга народа" поддержали - мы зарегистрировали постановление о продлении этих санкций. Сегодня мы собираем подписи о проведении внеочередного заседания с одним лишь вопросом - о продлении санкций в отношении российских сервисов оккупантов, о закрытии в Украине таких сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", где до сих пор промываются мозги, где до сих пор оккупант проводит свою реваншистскую политику в отношении праздников и символов, и других вопросов, достижений "русского мира", - заявил Лозинский в среду с трибуны Верховной Рады.

Депутат отметил, что до конца действия ограничений в отношении российских социальных сетей, физических и юридических лиц осталось менее двух суток. "Поэтому, уважаемые коллеги, одни сутки и 13 часов - это то время, которое осталось нам, Верховной Раде, чтобы принять это постановление. Одни сутки и 13 часов - это то время, которое осталось для президента Украины Владимира Зеленского, который должен подписать этот указ, который должен продолжить эти санкции", - сказал нардеп.

"Украина победит в войне с Россией. Сегодня это один из этих шагов - санкции против российских соцсетей, оружия оккупанта - должны быть продлены", - добавил Лозинский.

Как сообщалось, в мае 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний "Мэйл.ру", "Яндекс" и их сервисов. Доступ ко всем сервисам "Яндекса" и Mail.ru был запрещен сроком на три года.

8 апреля Лозинский обратился к президенту Владимиру Зеленскому, Кабмину, СНБО и СБУ продолжить блокирование российских социальных сетей.

10 апреля в Службе безопасности Украины предложили продлить санкции в отношении российских социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" еще на три года. Соответствующие предложения в Совет национальной безопасности и обороны Украины внес глава СБУ Иван Баканов. Киберспециалисты СБУ проанализировали, что за период действия санкций количество украинских пользователей в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" уменьшилось в три раза, что значительно сузило целевую аудиторию, на которую направлены информационные операции российских спецслужб.

Позже Баканов внес дополнительные предложения о запрете российских веб-ресурсов и программ. В частности, он предлагает продлить санкции не только против "ВКонтакте" и "Одноклассники", но и против "Яндекс", "Mail.ru", "Доктор Веб", "Касперский", "1С" и "Парус". По мнению киберспециалистов СБУ, это даст возможность ограничить закупки и использование запрещенного программного обеспечения и создаст благоприятные условия для развития отечественной IТ-сферы

Теги: #рф #рада #голос #соцсети
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