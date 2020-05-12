Политика

18:50 12.05.2020

"Голос" инициирует перераспределение НДФЛ до конца года для увеличения финансирования местных громад

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"Голос" инициирует перераспределение НДФЛ до конца года для увеличения финансирования местных громад

Фракция "Голос" в Верховной Раде предлагает до конца текущего 2020 года увеличить финансирование местных громад за счет перераспределения налога на доходы физических лиц, сообщил пресс-секретарь фракции Ярема Дух.

"Народные депутаты фракции "Голос" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект и предлагают до конца этого года увеличить сумму средств, которые получают местные громады за счет перераспределения налога на доходы физических лиц", - сказал Дух агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

По его словам, подготовили и зарегистрировали законопроект шесть народных депутатов фракции "Голос": Галина Васильченко, Владимир Цабаль, Ярослав Железняк, Кира Рудык, Юлия Клименко и Роман Лозинский.

Авторы законопроекта предлагают до 2020 года оставить местным громадам 65%, а не 60% налога на доходы физических лиц. В государственный бюджет, соответственно, пойдет 20%, а не 25%. В бюджете области, как и раньше, остается 15%.

Согласно законопроекту, до конца 2020 года предлагается оставить Киеву 43%, а не 40% налога на доходы физических лиц. Государственный бюджет, соответственно, получит 57% от налога, который платят работающие киевляне.

"Мы должны помочь громадам, поскольку именно они сейчас оказались на передовой борьбы с коронавирусом. И не жалеют денег для борьбы с заболеванием. Уже сейчас местные власти потратили почти миллиард гривень для борьбы с эпидемией. Это вдвое больше, чем потратило государство. Парламент должен восстановить справедливость и компенсировать громадам те деньги, которые у них забрали при перераспределении бюджета. Это позволит сохранить местное самоуправление и даст ему ресурсы для дальнейшей борьбы с коронавирусом",- сказала Васильченко в комментарии агентству.

Теги: #ндфл #голос
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