Политика

18:49 12.05.2020

Замглавы Одесской ОГА уволен из-за задержек выплат медикам - ОГА

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Замглавы Одесской ОГА уволен из-за задержек выплат медикам - ОГА

Глава Одесской областной государственной администрации Максим Куций уволил с должности своего заместителя Виталия Свичинского в связи с задержкой выплат надбавок медикам, сообщает пресс-служба ОГА.

"Ещё в прошлую пятницу принял решение уволить заместителя Виталий Свичинского, который отвечал за социальное и медицинское направление и не справился с поставленными задачами", - заявил он.

Куций подчеркнул, что "последней каплей" стали задержки с доплатами сотрудникам скорой помощи. Глава ОГА отметил, что Свичинский злан об этом, но проблему не решил.

"Работникам нашего департамента финансов пришлось два дня вручную производить выплаты работникам Одесского областного центра экстренной помощи", - отметил глава ОГА.

Куций также сообщил, что на минувшей неделе предупреждал о персональной ответственности за задержки доплат и халатное отношение к работе. Решение было принято в пятницу, но Свичинский попросил отложить увольнение до вторника, чтобы получить все рассчеты.

"Я не сторонник скандалов, поэтому дал ему уволиться без унижений и позора. Но здесь, вероятно, сработал "предвыборный фактор" - попытка противостоять государственным структурам, работу которых сам не смог выполнять", - отметил Куцый.

Теги: #одесская_ога #выплаты #кадры #коронавирус
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