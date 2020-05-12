Политика

18:21 12.05.2020

Рейтинг одобрения Байдена падает на фоне обвинений в сексуальных домогательствах

2 мин читать
Рейтинг одобрения Байдена падает на фоне обвинений в сексуальных домогательствах

 

В США в ходе общенационального опроса выяснилось, что рейтинг кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена снижается в связи с заявлениями его бывшей сотрудницы Тары Рид о сексуальных домогательствах, сообщило во вторник издание The Hill.

По данным издания, согласно последнему опросу компании Morning Consult, Байден пользуется поддержкой 45% избирателей, что на три процентных пункта выше показателей президента США Дональда Трампа.

Однако, как сообщает The Hill, по итогам проведения такого же опроса в апреле Байден опережал Трампа на восемь процентных пунктов.

Согласно результатам опроса, 43% избирателей положительно относятся к Байдену в то время, как 48% опрошенных - негативно. То есть рейтинг одобрения Байдена с апреля снизился на пять процентных пунктов, а рейтинг кандидата среди избирателей женского пола снизился на шесть процентных пунктов.

В то же время, как сообщает издание, рейтинг Байдена остается выше, чем рейтинг Трампа, в том числе и среди женщин (на восемь процентных пунктов среди избирателей женского пола).

Опрос проводился 4-10 мая. В нем приняли участие более 27,7 тыс. человек.

В апреле сообщалось, что Тара Рид дала несколько интервью, в которых заявила, что в 1993 году Байден совершал в ее адрес действия сексуального характера. Также она подала заявление в полицию, сообщив, что подверглась посягательству на половую неприкосновенность со стороны неназванного лица.

В интервью агентству Associated Press Рид рассказала, что в 1993 году, когда она работала помощницей в офисе Байдена, ее руководитель попросил отнести Байдену сумку с вещами для спортзала. По словам Рид, когда она подошла к Байдену с сумкой, тот прижал ее к стене, засунул ей руку под юбку, совершил действия сексуального характера и попытался ее поцеловать.

Рид заявила, что она рассказала о действиях Байдена нескольким вышестоящим сотрудникам. Те, в свою очередь, заявили агентству, что не помнят случаев ненадлежащего поведения со стороны Байдена.

Прежде Рид уже заявляла, что Байден прикасался к ней без ее согласия, но не утверждала, что это было посягательство на половую неприкосновенность.

Обвинения Рид выдвинула в важный для Байдена момент, отмечает AP. Сейчас Байден пытается объединить Демократическую партию после того, как его конкурент в президентской гонке демократ Берни Сандерс заявил о прекращении своей кампании. Женщины - важная часть электората демократов, и снижение уровня их поддержки помешает Байдену на президентских выборах, подчеркивает агентство.

Теги: #сша #опрос #байден
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:01 12.05.2020
Ведущий эксперт Белого дома надеется на результаты тестирования вакцины от COVID-19 в конце осени - начале зимы

Ведущий эксперт Белого дома надеется на результаты тестирования вакцины от COVID-19 в конце осени - начале зимы

14:51 12.05.2020
Саакашвили обсудил с временной поверенной в делах США вовлечение американского агентства по развитию в программу реформирования Украины

Саакашвили обсудил с временной поверенной в делах США вовлечение американского агентства по развитию в программу реформирования Украины

13:20 12.05.2020
Экс-генпрокурор Шокин просит президента Украины отреагировать на бездеятельность правоохранителей в расследовании противоправных действий Байдена

Экс-генпрокурор Шокин просит президента Украины отреагировать на бездеятельность правоохранителей в расследовании противоправных действий Байдена

10:15 12.05.2020
Китай отменит повышенные ввозные пошлины для новой группы американских товаров

Китай отменит повышенные ввозные пошлины для новой группы американских товаров

10:15 12.05.2020
Трамп следит за данными о попытках хакеров из КНР украсть у США данные о вакцине против COVID-19

Трамп следит за данными о попытках хакеров из КНР украсть у США данные о вакцине против COVID-19

10:09 12.05.2020
Трамп не намерен пересматривать первую фазу торгового соглашения с КНР

Трамп не намерен пересматривать первую фазу торгового соглашения с КНР

09:40 12.05.2020
США планируют обвинить КНР в попытках украсть данные о разработке вакцины от COVID-19

США планируют обвинить КНР в попытках украсть данные о разработке вакцины от COVID-19

09:27 12.05.2020
Пенс самоизолировался после того, как его пресс-секретарь заразилась коронавирусом

Пенс самоизолировался после того, как его пресс-секретарь заразилась коронавирусом

05:47 12.05.2020
Трамп отправится в Пенсильванию 14 мая

Трамп отправится в Пенсильванию 14 мая

02:28 12.05.2020
Трамп поздравил нового премьера Ирака со вступлением в должность

Трамп поздравил нового премьера Ирака со вступлением в должность

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

РФ МИНОБОРОНЫ ООС ОРДЛО

Российские наемники обстреляли украинские позиции возле Крымского, ранен один военнослужащий – Минобороны

ЮРИЙ КОСТЮК ОБРАЗОВАНИЕ ОФИС ПРЕЗИДЕНТА КУЛЬТУРА

Культура, образование и спорт не должны финансироваться по остаточному принципу, это стратегические сферы – замглавы ОП

ЮРИЙ КОСТЮК ОФИС ПРЕЗИДЕНТА НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ

Национальная идея не должна быть спущена сверху, а формулироваться путем большого общественного диалога на основе объединяющих ценностей – замглавы Офиса президента

ЮРИЙ КОСТЮК ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ОФИС ПРЕЗИДЕНТА

Децентрализация власти в Украине нужна, но централизация в какой-то мере обязательно должна оставаться, считает замглавы ОП Костюк

ГРАЖДАНЕ ЕВРОСОЛИДАРНОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ

"Еврсоолидарность" требует дать оценку чиновникам, которые "незаконными распоряжениями" удерживают в Украине граждан, имеющих работу в странах ЕС

ПОСЛЕДНЕЕ

"Голос" инициирует перераспределение НДФЛ до конца года для увеличения финансирования местных громад

Замглавы Одесской ОГА уволен из-за задержек выплат медикам - ОГА

Зеленский обсудил с главами обладминистраций юридическую коллизию с выплатами надбавок врачам

Шмыгаль надеется, что Германия за время председательства в Совете ЕС даст сигнал о европейском будущем Украины

Зеленский назначил членом Нацсовета по телерадиовещанию специалиста по связям с общественностью студии "Квартал 95" Татьяну Руденко

Песков сообщил, что заболел коронавирусом

Депутат "Голоса" Рудик направит в СБУ и Нацполицию запросы с требованием расследовать утечку персональных данных украинцев из реестров

Экс-министр Коляда возглавит благотворительный фонд "Вернись живым"

Меркель обсудила с украинским премьером урегулирование на Донбассе и ситуацию с коронавирусом

Российские наемники обстреляли украинские позиции возле Крымского, ранен один военнослужащий – Минобороны

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА