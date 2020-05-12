Политика

17:26 12.05.2020

Зеленский обсудил с главами обладминистраций юридическую коллизию с выплатами надбавок врачам

1 мин читать
Зеленский обсудил с главами обладминистраций юридическую коллизию с выплатами надбавок врачам

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем, председателями областных государственных администраций, министром здравоохранения Максимом Степановым и первым заместителем руководителя Офиса президента Сергеем Трофимовым, в ходе которой обсудил возникшую юридическую коллизию по выплатам надбавок за март 2020 года врачам, которые непосредственно работают с больными коронавирусной болезнью Covid-19.

Как сообщает пресс-служба главы государства, многие регионы руководствовались приказом Министерства социальной политики с 2003 года, согласно которому надбавки начислялись за почасовую работу. Выплаты же за апрель происходят по другой формуле - через подписание договора с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). Для этого экстренные медицинские помощи, опорные больницы, стационарные учреждения, которые помогают бороться с Covid-19, и мобильные бригады, которые выезжают к пациентам, должны заключить договоры с НСЗУ.

"Процент заключенных договоров по всем четырем категориям сейчас невысок. А без этого оплатить обещанные до 300 процентов надбавки не получится. Хотя врачи на передовой их заслужили как никогда", - отметил Зеленский.

Президент поручил министру здравоохранения обсудить со всеми областными государственными администрациями препятствия, которые мешают им осуществить доплаты, и решить эти проблемы уже в ближайшие дни. "Из-за бюрократических проволочек мы потратили время, медики получили зарплаты без надлежащих им доплат. Это должно быть исправлено", - обратился Шмыгаль к главам обладминистраций.

Теги: #выплаты #зеленский #врачи
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:33 12.05.2020
Зеленский назначил членом Нацсовета по телерадиовещанию специалиста по связям с общественностью студии "Квартал 95" Татьяну Руденко

Зеленский назначил членом Нацсовета по телерадиовещанию специалиста по связям с общественностью студии "Квартал 95" Татьяну Руденко

16:13 12.05.2020
Зеленский вручил ордена "Золотая звезда" семьям погибших 1 декабря на Донбассе полковников СБУ Волочаева и Каплунова

Зеленский вручил ордена "Золотая звезда" семьям погибших 1 декабря на Донбассе полковников СБУ Волочаева и Каплунова

14:26 12.05.2020
Замглавы Офиса президента Костюк: свободолюбие и уважение – ценности, которые могут объединить Украину

Замглавы Офиса президента Костюк: свободолюбие и уважение – ценности, которые могут объединить Украину

13:20 12.05.2020
Экс-генпрокурор Шокин просит президента Украины отреагировать на бездеятельность правоохранителей в расследовании противоправных действий Байдена

Экс-генпрокурор Шокин просит президента Украины отреагировать на бездеятельность правоохранителей в расследовании противоправных действий Байдена

13:07 12.05.2020
Образ Голобородько строился от жизненных принципов Зеленского, а сериал "Слуга народа" не стоит примитивизировать и упрощать – Костюк

Образ Голобородько строился от жизненных принципов Зеленского, а сериал "Слуга народа" не стоит примитивизировать и упрощать – Костюк

13:00 12.05.2020
Существующие показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина в Украине

Существующие показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина в Украине

10:12 12.05.2020
Коронавирус увеличил масштаб трудностей, которые и так изначально достались Зеленскому, но развитие страны будет продолжаться – замглавы ОП

Коронавирус увеличил масштаб трудностей, которые и так изначально достались Зеленскому, но развитие страны будет продолжаться – замглавы ОП

10:01 12.05.2020
Зеленский за год стал жестче, прагматичнее и менее доверчив, при этом не теряет человечности и порядочности – замглавы ОП Костюк

Зеленский за год стал жестче, прагматичнее и менее доверчив, при этом не теряет человечности и порядочности – замглавы ОП Костюк

09:40 12.05.2020
На Закарпатье к концу года планируется отремонтировать рекордные 370 км дорог

На Закарпатье к концу года планируется отремонтировать рекордные 370 км дорог

14:32 11.05.2020
Зеленский выступает за предоставление малому и микробизнесу кредитных каникул

Зеленский выступает за предоставление малому и микробизнесу кредитных каникул

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

РФ МИНОБОРОНЫ ООС ОРДЛО

Российские наемники обстреляли украинские позиции возле Крымского, ранен один военнослужащий – Минобороны

ЮРИЙ КОСТЮК ОБРАЗОВАНИЕ ОФИС ПРЕЗИДЕНТА КУЛЬТУРА

Культура, образование и спорт не должны финансироваться по остаточному принципу, это стратегические сферы – замглавы ОП

ЮРИЙ КОСТЮК ОФИС ПРЕЗИДЕНТА НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ

Национальная идея не должна быть спущена сверху, а формулироваться путем большого общественного диалога на основе объединяющих ценностей – замглавы Офиса президента

ЮРИЙ КОСТЮК ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ОФИС ПРЕЗИДЕНТА

Децентрализация власти в Украине нужна, но централизация в какой-то мере обязательно должна оставаться, считает замглавы ОП Костюк

ГРАЖДАНЕ ЕВРОСОЛИДАРНОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ

"Еврсоолидарность" требует дать оценку чиновникам, которые "незаконными распоряжениями" удерживают в Украине граждан, имеющих работу в странах ЕС

ПОСЛЕДНЕЕ

Шмыгаль надеется, что Германия за время председательства в Совете ЕС даст сигнал о европейском будущем Украины

Песков сообщил, что заболел коронавирусом

Депутат "Голоса" Рудик направит в СБУ и Нацполицию запросы с требованием расследовать утечку персональных данных украинцев из реестров

Экс-министр Коляда возглавит благотворительный фонд "Вернись живым"

Саакашвили обсудил с временной поверенной в делах США вовлечение американского агентства по развитию в программу реформирования Украины

Меркель обсудила с украинским премьером урегулирование на Донбассе и ситуацию с коронавирусом

Российские наемники обстреляли украинские позиции возле Крымского, ранен один военнослужащий – Минобороны

"Евросолидарность" призывает Раду поддержать страхование медиков от заболевания коронавирусом безотносительно к инвалидности

Рада возобновит работу в пленарном режиме с 19 мая

Культура, образование и спорт не должны финансироваться по остаточному принципу, это стратегические сферы – замглавы ОП

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА