Зеленский обсудил с главами обладминистраций юридическую коллизию с выплатами надбавок врачам

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем, председателями областных государственных администраций, министром здравоохранения Максимом Степановым и первым заместителем руководителя Офиса президента Сергеем Трофимовым, в ходе которой обсудил возникшую юридическую коллизию по выплатам надбавок за март 2020 года врачам, которые непосредственно работают с больными коронавирусной болезнью Covid-19.

Как сообщает пресс-служба главы государства, многие регионы руководствовались приказом Министерства социальной политики с 2003 года, согласно которому надбавки начислялись за почасовую работу. Выплаты же за апрель происходят по другой формуле - через подписание договора с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). Для этого экстренные медицинские помощи, опорные больницы, стационарные учреждения, которые помогают бороться с Covid-19, и мобильные бригады, которые выезжают к пациентам, должны заключить договоры с НСЗУ.

"Процент заключенных договоров по всем четырем категориям сейчас невысок. А без этого оплатить обещанные до 300 процентов надбавки не получится. Хотя врачи на передовой их заслужили как никогда", - отметил Зеленский.

Президент поручил министру здравоохранения обсудить со всеми областными государственными администрациями препятствия, которые мешают им осуществить доплаты, и решить эти проблемы уже в ближайшие дни. "Из-за бюрократических проволочек мы потратили время, медики получили зарплаты без надлежащих им доплат. Это должно быть исправлено", - обратился Шмыгаль к главам обладминистраций.