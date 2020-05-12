Шмыгаль надеется, что Германия за время председательства в Совете ЕС даст сигнал о европейском будущем Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время видеоконференции с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил вопросы двусторонних немецко-украинских отношений, экономического и энергетического сотрудничества.

"Надеюсь, что ФРГ во время председательства в Совете ЕС во второй половине 2020 года даст четкий сигнал относительно европейского будущего Украины", - цитирует Шмыгаля пресс-служба по результатам видеоконференции.

Премьер также поднял вопрос о возможности получения промышленного "безвиза" со странами Евросоюза, а также присоединения Украины к Партнерству расширенных возможностей НАТО.

Отмечается, что стороны обсудили экономическую ситуацию, в частности, вопросы преодоления последствий пандемии коронавируса.

"Во время виртуальной встречи стороны также обсудили вопросы трансформации угольных регионов. В частности, вопрос помощи в воплощении пилотного проекта на одной из украинских шахт. Госпожа канцлер заверила, что Германия с удовольствием примет участие в таком проекте", - говорится в сообщении.

Кроме того, Шмыгаль в разговоре выразил надежду, что обсуждаемое сейчас сотрудничество с МВФ по программе stand-by позволит Украине получить $5 млрд, из которых $3,5 млрд будут направлены в государственный бюджет 2020 года. В частности, премьер Украины рассчитывает, что Меморандум о сотрудничестве с МВФ будет подписан до конца мая.