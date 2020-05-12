Депутат "Голоса" Рудик направит в СБУ и Нацполицию запросы с требованием расследовать утечку персональных данных украинцев из реестров

Руководитель партии "Голос" и народный депутат Кира Рудик направит в Службу безопасности Украины и Национальную полицию запросы с требованием расследовать утечку персональных данных граждан.

"Базы персональных данных были "слиты" не сегодня и не вчера. Они гуляют еще с 2000х годов. Именно поэтому данные, которых еще нет в (приложении – ИФ-У) "Дия" - уже в слитых базах. "Дия" использует существующие реестры и не собирает сведений. Защищают эти реестры - drumroll - подразделения кибербезопасности в СБУ и Нацполиции", - сказала Рудик агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Руководитель партии "Голос" сообщила, что направит депутатские запросы в правоохранительные органы с требованием расследовать утечку персональных данных граждан.

"Направляю депутатские запросы в СБУ на Нацполицию с требованием расследовать, каким образом такие данные появились в публичном доступе и работаем над законом о защите персональных данных. Я понимаю, мы все ожидаем супер-криптографию и защиту, но пока уровень безопасности будет ломать простой человек с флешкой - дела не будет", - добавила депутат.

Ранее в соцсетях пользователи начали писать о якобы "сломанном" приложении "Дия" и утечке их персональных данных. Аналогичный пост разместил на своей странице в Facebook народный депутат Александр Дубинский, однако позже скрыл его "до момента получения разъяснений" от Федорова.

Сайт и приложение "Дия" являются единым государственным веб-порталом электронных услуг, а также ключевым сервисом в проекте "государство в смартфоне". Они объединяют в себе все услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу.

12 мая вице-премьер министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заверил, что обнародованная при помощи телеграм-бота персональная информация пользователей не связана с работой приложения "Дия".

"Это невозможно даже теоретически! Во-первых, и самое главное: "Дия" не имеет базы данных и не накапливает такую информацию. Во-вторых, количество информации, которая доступна в указанном боте намного, в десятки, а то и сотни раз, превышает ту, с которой работает "Дия", - написал Федоров в своем Телеграм-канале.