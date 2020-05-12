Экс-министр Коляда возглавит благотворительный фонд "Вернись живым"

Бывший министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда возглавит благотворительный фонд "Вернись живым", сообщил экс-глава правления этого фонда Виталий Дейнега.

"Это наш давний друг и партнер, это человек, с которым мы сделали очень много, который пользуется большим уважением моим и не только. Оксана - ветеран этой войны, имеет звание полковника, управляла всей прессой в АТО, и это, наверное, был период, когда пресса в АТО чувствовала себя лучше всего. Оксана руководила Министерством по делам ветеранов, и у нее как у министра в среде ветеранов (по крайней мере тех ветеранов, с кем я знаком) только хорошие отзывы, и много людей, на самом деле, с ней с министерства ушло, потому что считали ее увольнение неправильным", - сказал он на онлайн-брифинге во вторник.

Дейнега добавил, что Коляда станет главой правления фонда, начиная с утра среды, и будет возглавлять фонд, согласно их договоренности, "не менее нескольких лет". Также он отметил, что на День независимости Украины окончательно выйдет из фонда в уже сформированный наблюдательный совет.