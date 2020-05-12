Меркель обсудила с украинским премьером урегулирование на Донбассе и ситуацию с коронавирусом

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с украинским премьером Денисом Шмыгалем ситуацию на Донбассе, двусторонние отношения и пандемию коронавируса, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт во вторник.

"Они говорили о тесных двусторонних и экономических отношениях, процессе реформ в Украине и ситуации с безопасностью на востоке Украины. Канцлер подтвердила премьер-министру поддержку ФРГ в отношении курса реформ, в особенности в сфере децентрализации, энергетики, права и борьбы с коррупцией", - сообщил Зайберт.

Разговор прошел в режиме видеоконференции.

По словам Зайберта, Шмыгаль сообщил о намерении правительства Украины продолжать реформы в тесном сотрудничестве с ЕС и МВФ.

"Кроме этого, канцлер и премьер обсудили меры по подавлению пандемии коронавируса. Канцлер заверила, что проверит возможности предоставить поддержку в преодолении кризиса", - добавил представитель правительства ФРГ.

Германия, указали в Кабмине, является важнейшим экономическим партнером Украины, объем двусторонней торговли в 2019 году составил EUR7,8 млрд. На территории страны действует около 2 тыс. немецких предприятий.

С 2014 года Германия выделила Киеву поддержку в общей сложности на EUR1,2 млрд евро.