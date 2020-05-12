Политика

14:33 12.05.2020

Российские наемники обстреляли украинские позиции возле Крымского, ранен один военнослужащий – Минобороны

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Российские наемники обстреляли украинские позиции возле Крымского, ранен один военнослужащий – Минобороны

 

Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего осколочное ранение получил один украинский военнослужащий, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток, 12 мая, по состоянию на 12:00, на линии боевого соприкосновения российско-оккупационные войска осуществили два прицельных обстрела позиций Объединенных сил. Сознательно нарушая режим тишины, оккупанты применили минометы", - сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Так, с 4:40 более часа противник вел огонь по защитникам н.п.Крымского, применяя станковые противотанковые гранатометы и стрелковое вооружение, выпустив по нашим воинам 8 мин 120-го калибра.

Кроме того, второй раз за сегодня российские наемники вели огонь по защитникам н.п.Крымского с 6:55 в течение получаса, применив гранатометы различных систем и стрелковое вооружение.

"К сожалению, как уже сообщалось, с начала суток один наш герой получил осколочное ранение во время вражеских обстрелов. Воин оперативно был доставлен в больничное учреждение. Состояние здоровья защитника – удовлетворительное", - добавили в ведомстве.

Потери противника в результате адекватных оборонительных действий подразделений Объединенных сил уточняются.

Теги: #рф #минобороны #оос #ордло
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