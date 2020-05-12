Политика

14:06 12.05.2020

"Евросолидарность" призывает Раду поддержать страхование медиков от заболевания коронавирусом безотносительно к инвалидности

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"Евросолидарность" призывает Раду поддержать страхование медиков от заболевания коронавирусом безотносительно к инвалидности

Фракция "Европейская солидарность" обратилась к лидерам депутатских и групп в Верховной Раде с призывом поддержать изменения в принятый закон о страховании врачей.

"Европейская Солидарность" настаивает на страховании от коронавируса всех заболевших медработников, а не только тех, у кого подтвердится инвалидность. Соответствующее письмо к лидерам фракций и групп подписали лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко и депутаты из фракции", - сообщает во вторник пресс-служба политсилы.

В письме напоминается, что 7 мая состоялось внеочередное заседание Верховной Рады, созванное по требованию 156 народных депутатов.

Повестка дня этого заседания предусматривала рассмотрение двух законопроектов - проекта закона о внесении изменений в закон "О защите населения от инфекционных болезней" (по определению размеров обязательного государственного страхования работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, занятых в области защиты населения от инфекционных болезней) (№ 3376 от 22.04.2020) и проекта закона о внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения возможностей системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19 (№3380 от 23.04.2020), но альтернативные законопроекты внесли определенный дисбаланс в логику предложенных инициатив.

"Однако накануне проведения заседания были поданы альтернативные законопроекты, один из которых - "О внесении изменений в статью 39 закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" (о дополнительных гарантиях прав медицинских и других работников, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней, и членов их семей) - и был принят. К сожалению, согласно положениям этого акта, медицинский работник, который заболел коронавирусной болезнью (COVID-19), получает право на выплату только в случае установления группы инвалидности в течение 1 (одного) календарного года; а кроме того размер этих выплат зависит от группы инвалидности", - отмечают в "Евросолидарности".

По мнению авторов письма, медработники находятся на передовой борьбы с пандемией, поэтому справедливо, если страховые выплаты будут выплачиваться независимо от установления группы инвалидности. Тем более, что доказать связь инвалидности с коронавирусной болезнью будет чрезвычайно сложно.

"Для защиты прав медиков предлагаем внести изменения в упомянутый закон и установить, что государство обеспечивает страховые выплаты медицинским работникам государственных и коммунальных учреждений здравоохранения в случае заболевания работника короновирусные болезнью (COVID-19) - в объеме до 100-кратного размера прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года. Размер и порядок осуществления этих страховых выплат будут определяться Кабинетом министров Украины", - говорится в письме.

Теги: #верховная_рада #евросолидарность #коронавирус
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