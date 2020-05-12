Рада возобновит работу в пленарном режиме с 19 мая

Верховная Рада возобновит традиционные пленарные заседания 19 мая в случае поддержки народными депутаты соответствующего постановления, заявляет народный депутат фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа.

"Возвращение с 18 мая означает, что следующая неделя будет пленарная, если мы примем это решение. Пленарные заседания начнутся с 19 мая", - сказала Пидласа в эфире телеканала "Украина-24" во вторник.

Говоря о внеочередном пленарном заседании в среду, она напомнила, что в повестке дня – "час вопросов к правительству", во время которого депутаты надеются получить ответы на актуальные вопросы.

"Есть очень много вопросов по вакантным должностям в некоторых министерствах: почему премьер не подает новые кандидатуры на министра энергетики, министра культуры, министра образования?", - отметила депутат.

Как сообщалось, во время карантина, объявленного в Украине в связи с распространением Covid-19, Верховная Рада работала в режиме комитетов, а внеочередные пленарные заседание созывались по мере необходимости.

Ранее комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады поддержал проект постановления о возвращении парламента к традиционному режиму работы с 18 мая.