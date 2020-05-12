Политика

12:19 12.05.2020

Замглавы ОП: с первого класса необходимо учить несколько языков, а русский может быть для украинцев дополнительным конкурентным преимуществом

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Замглавы ОП: с первого класса необходимо учить несколько языков, а русский может быть для украинцев дополнительным конкурентным преимуществом

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Юрий Костюк отмечает, что в Украине с первого класса обязательно необходимо учить несколько языков, а знание русского языка может быть для украинцев дополнительным конкурентным преимуществом.

"Естественно украинский и английский. И может быть третий на выбор, к примеру – немецкий, испанский, французский, итальянский или китайский. Я также считаю, что для нас, украинцев, и знание русского языка может быть дополнительным конкурентным преимуществом. К примеру, когда крупная западная или азиатская компания выбирает, где открыть региональный филиал, ориентированную на рынок бывшего СНГ", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Костюк также считает, что Украина не должна кому-то "отдавать или дарить" это свое преимущество.

"На самом деле, это же наш способ, возможность и наше оружие – доносить проукраинскую повестку и нарратив туда, где часть людей говорит на русском языке или понимает его. Я говорю сейчас о странах Балтии, Казахстане, Беларуси. Или, например, Германия и Израиль, где проживает большая русскоговорящая диаспора. Они должны узнавать об Украине от Украины, а не от телевидения другой страны", - указал он.

Теги: #юрий_костюк #офис_президента #языки #русский_язык
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