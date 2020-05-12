Децентрализация власти в Украине нужна, но централизация в какой-то мере обязательно должна оставаться, считает замглавы ОП Костюк

Децентрализация власти в Украине является правильным и нужным процессом, но централизация власти в какой-то степени также должна оставаться, потому что тот же президент – гарант соблюдения прав граждан, и они хотят понимать, с кого в итоге спрашивать, считает заместитель руководителя Офиса президента Украины Юрий Костюк.

"Децентрализация – это правильный и нужный процесс. Но обществу всегда важно понимать, "с кого спрашивать?". И у людей должна быть последняя "инстанция справедливости". Люди еще не до конца разобрались, где теперь ответственность центральной власти, а где местной. И многие, если можно так сказать, по старой памяти винят президента или премьера в том, что на их улице не горит фонарь или отсутствует люк", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По мнению Костюка, в Украине общество очень сегментировано с точки зрения ожиданий от государства и с точки зрения модели государственного устройства, в котором граждане хотят жить.

"У нас все время идет об этом дискуссия. Например, где заканчиваются президентские полномочия, где начинается влияние на правоохранительные органы. И как быть, когда наведения порядка, установления законности и справедливости граждане требуют в первую очередь от президента. Но вот только пути достижения порядка и законности люди видят абсолютно по-разному", - отметил он.

Замруководителя Офиса президента уверен, что при правильной работе, координации центральной и местных властей никаких проблем не будет, но в эту дискуссию часто вмешивается политика.

"Я считаю, в какой-то мере централизация обязательно должна остаться, потому что кто-то по итогу должен нести ответственность – не только юридическую, а и моральную. На наивысшем уровне. Поэтому, когда кто-то закрывает метро, а кто-то – не закрывает, как было в начале карантина, это ошибочно и недопустимо", - подчеркнул он.

Костюк также указал, что при перестройке системы многое в стране происходит в режиме ручного управления, как это было с самолетами, которые привозили в Украину медицинские грузы.

"Очевидно, что и Офису президента и Кириллу Тимошенко есть чем заниматься, на самом деле. Но когда мы понимаем, что после "опытных политиков" в стране практически ничего нет, аптеки не заполнены, в государственных медицинских учреждениях тотальная нехватка всего, все незащищены, что в этой ситуации делать?", - пояснил он.