Политика

18:25 11.05.2020

Выборы президента Молдовы могут состояться 1 ноября

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Выборы президента Молдовы могут состояться 1 ноября

Кишинев. 11 мая. ИНТЕРФАКС. - Фракция Партии социалистов Молдовы зарегистрировала в парламенте инициативу о назначении даты выборов президента республики на 1 ноября 2020 года.

Председатель парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Василе Боля написал на своей странице в Facebook, что "согласно пункту 3 статьи 109 Избирательного кодекса парламент устанавливает дату выборов на должность президента Республики Молдова не менее, чем за 60 дней до дня выборов". "Таким образом, ПСРМ выступает с законодательной инициативой об установлении даты выборов на 1 ноября 2020 года", - сообщил Боля.

Законодательная инициатива была зарегистрирована после того, как по этому поводу выступил президент Игорь Додон, являющийся неформальным лидером социалистов. Он предложил назначить дату выборов президента в ходе ближайшего заседания парламента.

Предыдущие выборы президента состоялись в Молдове 13 ноября 2016 года, победивший на них Игорь Додон вступил в должность 23 декабря того же года.

Теги: #молдова #выборы
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