"Еврсоолидарность" требует дать оценку чиновникам, которые "незаконными распоряжениями" удерживают в Украине граждан, имеющих работу в странах ЕС

Партия "Европейская солидарность" требует от властей остановить нарушения конституционного права граждан на свободное передвижение и немедленно дать оценку чиновникам, которые "давая незаконные распоряжения", силой удерживают в Украине граждан, имеющих работу в странах Европейского Союза.

"Партия "Европейская солидарность" и пятый президент Украины Петр Порошенко в условиях войны и сложных международных обстоятельствах приложили невероятные усилия, чтобы Украина получила безвизовый режим с ЕС, зато власть Зеленского не только хочет забрать у украинцев возможность свободно передвигаться по Европе, но и возвращает нас к худшим советским практикам, когда гражданин вынужден был обращаться к чиновникам за так называемой выездной визой - разрешением выезда за границу", - сообщает пресс-служба "Евросолидарности".

Так, в партии подчеркиваю, что украинцы имеют право работать там, где они найдут лучшую работу, а власти должны стимулировать миграцию созданием в Украине конкурентных рабочих мест, условий труда, стимулами для бизнеса ликвидировать теневое трудоустройство.

"Однако власть в своей типичной популистской манере считает, что для решения проблемы миграции надо просто закрыть границы. Правовая и экономически развитая европейская страна, а не новые стены и запреты, должно быть лучшим стимулом для украинцев жить и работать в Украине", - говорится в сообщении.