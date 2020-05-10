Политика

14:48 10.05.2020

Порошенко: Пусть Господь благословит каждую маму и подарит мир украинским семьям

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Порошенко: Пусть Господь благословит каждую маму и подарит мир украинским семьям

Народный депутат, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил украинских женщин с Днем матери.

"Искренняя материнская любовь, забота и преданность всегда берегут нас и направляют верными жизненными путями. Кланяюсь до земли матерям, чьи сыновья и дочери стали на защиту Украины от российской агрессии. Пусть Господь благословит каждую маму и подарит тепло, покой и мир украинским семьям", - говорится в поздравлении, текст которого опубликован на сайте политсилы в воскресенье.

Теги: #порошенко
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