Политика

17:24 09.05.2020

Зеленский о работе за границей: если есть заказы и контракты на работу – мы всех выпускаем

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Зеленский о работе за границей: если есть заказы и контракты на работу – мы всех выпускаем

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона не препятствует выезду граждан на работу в другие страны при условии предоставления трудового контракта минимум на три месяца.

"Мы отпускаем всех заробитчан, когда страна по дипломатическим каналам с нами связывается и берет на себя обязательства, что у того человека, которого они берут на работу,… у него там есть, где жить, у него есть медицинская страховка. И мы уверены, что если что-то произойдет с человеком…, что его вы не выбросите завтра на улицу", - сказал президент в Закарпатской области в субботу.

Он отметил, что такие обращения были на рейсы в Германию, Италию, Финляндию, Польшу. "Где есть дипломатические заказы – мы всех выпускаем. Где нам показывают копию контракта, что у человека есть как минимум три месяца работы – пожалуйста. Рабства в Украине нет", - заключил президент Украины.

Теги: #зеленский #граница
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